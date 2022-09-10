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لبنان
موقف حاسم بشأن الرئاسة.. ماذا قال جعجع عن فرنجية وباسيل؟
Lebanon 24
10-09-2022
|
04:58
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أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن حزب "القوات لا يريد فراغاً رئاسياً"، معتبراً أن "رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل لا يريد السير بأي رئيس سواه"، وأضاف: "حزب الله لا يريد خسارة باسيل لكنه لا يريده رئيساً، ولذلك فإن الحزب عالق في الأحجية لأنه لا يريدُ التخلي عن باسيل كي لا يخسر الغطاء الذي يؤمنه التيار الوطني الحر له".
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وفي حديثٍ للـ"MTV"، رأى جعجع أنّ "حزب الله مكبل في الموضوع الرئاسي لأن لدى فريق الممانعة مشكلة أساسية وهي ترشيح جبران باسيل"، وأضاف: "
أما بالنسبة الى الفريق الآخر أي فريقنا، الذي يشمل القوات اللبنانية ومجموعة النواب السنة والنواب التغييريين والمستقلين والحزب التقدمي الاشتراكي والكتائب، فقد حصلت خلال الأيام العشرة الأخيرة اتصالات واجتماعات متواصلة على قدم وساق بشأن الاستحقاق الرئاسي، ومن المفترض أن نتوصل خلال الأسابيع المقبلة إلى مرشح بعد عرض أكثر من إسم، ونحن في مسار إيجابي والمؤشرات جيدة".
وتابع: "فريق الممانعة يسير بالفراغ أما نحن ففي الاتجاه المعاكس ولا عملية إنقاذ من دون رئيس جديد للجمهورية".
وكشف جعجع عن وجود اسمين إلى 3 أسماء لرئاسة الجمهورية، وقال: "رئيس حركة الاستقلال النائب ميشال معوض شخصية مؤهلة لرئاسة الجمهورية، لكننا حاليا لا نقترح أسماء"، وآردف: "لمست نية لدى فرقاء المعارضة للوصول إلى مرشح موحد، والآن العمل يتركز على هذا الموضوع".
وأكد أن "العلاقة دائمة وقائمة مع دار الفتوى والتواصل قائم في المواضيع كافة، كما أن الود لم يفقد أبدا مع الاشتراكي"، مشدداً على أن "القوات لا تقبل برئيس من الممانعة، وإذا وصل رئيس من هذا المحور، فسنكون في المعارضة ولن نشارك في أي حكومة".
وحول مواصفات الرئيس، أكد جعجع أنّ "القوات تريدُ رئيساً إنقاذياً وجامداً لا يخيفه أحد، أي رئيس يسهر على مصالح الدولة، على أن يكون إصلاحيا"، معتبراً أن "اسم سليمان فرنجية مرفوض بسبب انتمائه الى المحور الآخر، ولكن لم نشن حملة عليه لأن باسيل يتكفل بذلك".
واعتبر جعجع أن "عون لن يبقى في القصر من بعد 31 تشرين الأول"، وفق معلوماته، وتابع: "إذا بقي في القصر فسيصبح مواطنا مخالفا للقانون".
مع هذا، فقد شدد جعجع على ضرورة عدم الانجرار إلى لعبة الشارع، وقال: "إذا انتخبت رئيسا للجمهورية فسنكون أمام مشهد مختلف تماما عن الآن لذلك كثر لا يريدون هذا الخيار لأنهم يعرفون أنني صاحب قرار واضح ولا يمكن أن يهول علي أحد وأملك مشروعا واضحا، وسيصبح الوضع في البلد تماما كوضع القوات اللبنانية لناحية النظام والتنظيم".
حكومياً، جزم جعجع بأن "حزب الله يضع كل ثقله حاليا لتشكيل الحكومة"، مؤكداً أنه "بحكم الدستور، فإن الحكومة الحالية تصلح لأن تتسلم مهام رئيس الجمهورية عند انتهاء ولايته رغم أنها غير مكتملة الصلاحيات".
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