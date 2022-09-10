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لبنان

طرابلس... كيف تبدو المنطقة التي وقعت فيها احداث الأمس؟ (صور)

Lebanon 24
10-09-2022 | 05:21
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أفادت مندوبة "لبنان 24" في طرابلس ان الحركة في محيط منطقة "الجسر" اي المنطقة التي وقعت فيها الاحداث يوم أمس، تبدو شبه معدومة منذ ساعات الصباح وحتى اللحظة.
 
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