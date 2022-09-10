طرابلس... كيف تبدو المنطقة التي وقعت فيها احداث الأمس؟ (صور)

أفادت مندوبة "لبنان 24" في طرابلس ان الحركة في محيط منطقة "الجسر" اي المنطقة التي وقعت فيها الاحداث يوم أمس، تبدو شبه معدومة منذ ساعات الصباح وحتى اللحظة.

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