إليكم حصيلة توقيفات شعبة المعلومات خلال الشهر المنصرم

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صـدر عـن المديـرية العامـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة البلاغ التالي:نتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت قطعات قوى الأمن الدّاخلي في خلال شهر آب المنصرم من إلقاء القبض على /1262/ شخصًا بجرائم مختلفة منها: قتل ومحاولة قتل، وسرقة، وسلب، ومخدّرات، وتهريب أشخاص، وإطلاق نار، وعنف أُسري، وغيرها...أودع الموقوفون المرجع القضائي المختصّ بناء على إشارته.