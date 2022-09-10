الصايغ: لا نريد رئيسا ينتمي الى 8 آذار

أكد عضو كتلة الكتائب النائب سليم الصايغ، أن "المصالحة بين الكتائب والقوات مسار والنية موجودة والهدف هو انقاذ لبنان وليس هدفا ظرفيا انتخابيا مصلحيا ضيقا".

وكشف الصايغ في حديث إذاعي عبر أثير "لبنان الحر" عن انه "سيكون للنواب التغييريين لقاء رسمي مع حزب الكتائب في البيت المركزي لنقاش وجهة نظر الكتائب للنتائج المحتملة لمبادرة التغييريين".

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وإذ لفت الى ان رئيس الكتائب لديه قلق حيال عدم توحيد صفوف المعارضة، و"هذا جرس انذار" قال الصايغ: "ليس لدينا ترف الوقت ويجب التنسيق والحوار اكثر في ما بيننا والاهم ان يكون لدينا إستراتيجية مشتركة فلا يكفي وضع العناوين والمبادئ والمواصفات انما يجب وضع هدف واسلوب معين لتنفيذه".

وأردف: "لا نريد النهج الذي سيطر على لبنان منذ 6 سنوات ان يتجدد. لا نريد رئيسا ينتمي الى 8 آذار .لا نريد رئيسا يلبس قناع الطوباوية ويلعب دور ربط النزاع نريد رئيس مواجهة. نحن اليوم لا نستطيع السير بفكرة ترك موضوع السلاح جانبا، ووضع رؤوسنا كالنعامة في الوحل ونبحث في المواضيع الاقتصادية والمواضيع الأخرى فالحدود فلتانة، وهناك تهريب وانعدام ثقة مع البلدان العربية، ولم نحصل على حكم حتى الآن بقضية المرفأ بسب السلاح، وقهر الاعلام سببه السلاح أيضا".

وإذ جزم أن "حزب الله جلد لبنان وهلكه وخرب البلد"، رأى انه "يجب تطوير مفهوم الرئيس القوي أي الرئيس القادر، الذي يترجم قسمه الى أفعال".



وقال: "عهد عون هو عهد العدم واذا كان يعتبر ان الإنجاز هو قانون الانتخاب فمبروك عليه، لا أحد راض عنه وما نفع التمثيل طالما ذاهبون الى جهنم؟".