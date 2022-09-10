حريق عند أطراف بلدة الخرايب ومناشدات لاطفائه

أفادت "الوكالة الوطنية"، أن حريقا كبيرا اندلع عند اطراف بلدة الخرايب في جورة النجاصة قرب مسلخ الطبل للفروج والقريبة من بيوت النحل حتى طاولت النيران كروم الزيتون وبعض بساتين الحمضيات وغيرها.



على الفور، توجهت إلى المكان عناصر مركز الزرارية في الدفاع المدني وكشافة الرسالة الإسلامية لإهمادها، وهرع الأهالي للمساعدة. كما ناشد أصحاب الصهاريج تأمين المياه لإطفائية الدفاع المدني للسيطرة على الحريق.

Advertisement