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لبنان

الرصاص الطائش من جديد.. اليكم ما حصل في البداوي (صورة)

Lebanon 24
10-09-2022 | 08:50
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أفادت مندوبة "لبنان 24" ان الرصاص الطائش الناتج عن تشييع المدعو "محمود خضر"  في منطقة القبة في طرابلس، أدى الى اصابة أحد المواطنين في منطقة البداوي، ما استدعى نقله الى أحد مستشفيات المنطقة.
 
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كم نتج عن الرصاص الطائش مجموعة من الأضرار المادية.
 
 
 
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