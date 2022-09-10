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لبنان

مي الريحاني: يدعمني الاغتراب اللبناني في ترشحي لرئاسة الجمهورية

Lebanon 24
10-09-2022 | 08:54
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أشارت المرشحة إلى رئاسة الجمهورية مي الريحاني إلى أنها تملك "خبرة مع المؤسسات المانحة وأتخوّف على هوية لبنان التعددية، فلا أحد يمكنه أن يسيطر على الآخر وعلينا الاعتراف بالرأي المختلف لكن ليس على حساب بقية اللبنانيين. لذلك سأضع الدستور بوصلة ضمن مشروعي الرئاسي وأريد التفاهم مع الجميع من ضمنهم "الحزب"".
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وتابعت في حديث لقناة الـ"ام تي في": "يدعمني الاغتراب اللبناني في ترشحي لرئاسة الجمهورية وبرنامجي يشبه برنامج نواب قوى التغيير والاغتراب يتواصل معهم لحضهم على انتخابي".
 
وأضافت: "سأتواصل مع السياديين والتغييريين والإصلاحيين والمستقلين من أجل انتخابي لأنني مرشحة معارضة وأريد التواصل مع رئيس مجلس النواب نبيه بري و"الحزب" من أجل إيجاد مساحة مشتركة من التفاهم الأوّلي". 
 
وقالت: "القضاء اللبناني غير مستقلّ لذلك أنادي بفصل القضاء عن السياسة وسأطلب من مجلس النواب والأكثرية التي ستنتخبني إقرار القوانين اللازمة لتحقيق هذا الهدف". 
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