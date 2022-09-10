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لبنان

إعفاء العراقيين من الحصول على تأشيرة دخول إلى لبنان... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
10-09-2022 | 09:47
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قالت وكالة الأنباء العراقية  (واع)  أن الحكومة اللبنانية قررت، اليوم السبت، إعفاء العراقيين من الحصول على تأشيرة دخول إلى لبنان.

وحسب وثيقة اطلعت عليها (واع) أنه "بهدف تفعيل التعاون مع جمهورية العراق، وافق مجلس الوزراء اللبناني على طلب وزارة الداخلية والبلديات المتعلق بإعفاء العراقيين من ضرورة الحصول على تأشيرة للدخول إلى أراضيه".
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وأضافت الوثيقة أنه "تم إصدار قرار يقضي بمنح العراقيين الذين يرغبون بالقدوم إلى لبنان تأشيرة دخول وإقامة مجانية لمدة شهر قابلة للتمديد حتى ثلاثة أشهر للرعايا القادمين للسياحة". 
وتابعت أنه "تم شطب العراق من المادة المتعلقة بحيازة القادمين على مبلغ ألفي دولار أميركي نقدًا أو شيكًا مصدقًا من بنك معروف، كشرط أساسي للدخول إلى الأراضي اللبنانية، وذلك بعد إطلاع رئيس الجمهورية ميشال عون وموافقته".
 
 
 
 

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