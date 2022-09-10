نواب طرابلس: الأمن الاجتماعي وحماية المواطنين خط أحمر

عقد نواب طرابلس اجتماعاً استثنائياً في مكتب النائب اللواء أشرف ريفي بطرابلس، خصص للبحث بالحادثة المؤسفة التي شهدتها طرابلس، أمس الجمعة، والتي راح ضحيتها 4 أشخاص.

وتقدم المجتمعون بـ"خالص العزاء من ذوي الضحايا واهالي طرابلس وعكار بمصابهم الأليم، سائلين المولى عز وجل ان يتغمد المغدورين برحمته ويلهم اهلهم الصبر والسلوان".



وأكد المجتمعون أن "كل المعطيات التي توفرت للأجهزة الامنية تشير الى ان دافع الجريمة جنائي سطو مسلح، من هنا كان التشديد على ان الامن الاجتماعي وحماية المواطنين وارزاقهم خط احمر لا يمكن التساهل به، وان ما يجري من فلتان أمني، وسرقة، واطلاق رصاص في الهواء، لا يمكن ان يمر دون توقيف مرتكبيه وانزال أشد العقوبات بحقهم".

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