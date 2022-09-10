أمرٌ طارئ.. "أوجيرو" تعلن عن "عطلٍ كبير"

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طرأ عطل على الكابل البحري IMEWI ما بين الاسكندرية و مرسيليا مما ادى الى توقف الاخير عن العمل. لقد تم تحويل الحركة الى الكابل CADMOS ويتم التنسيق مع الجهات الخارجية لمعالجة الموضوع. نعمل جاهدين لتفادي احتقان الشبكة. @OgeroTelecom @MOT_LB @AlfaTelecom @touchLebanon — Imad Kreidieh (@ikreidieh) September 10, 2022

غرّد المدير العام لهيئة أوجيرو عماد كريدية عن عطل طرأ على الكابل البحري IMEWI ما بين الاسكندرية و مرسيليا مما ادى الى توقف الاخير عن العمل.واشار الى انه تم تحويل الحركة الى الكابل CADMOS ويتم التنسيق مع الجهات الخارجية لمعالجة الموضوع، ويجرى العمل لتفادي احتقان الشبكة.