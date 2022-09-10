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لبنان

أمرٌ طارئ.. "أوجيرو" تعلن عن "عطلٍ كبير"

Lebanon 24
10-09-2022 | 11:35
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غرّد المدير العام لهيئة أوجيرو عماد كريدية عن عطل طرأ على الكابل البحري IMEWI ما بين الاسكندرية و مرسيليا مما ادى الى توقف الاخير عن العمل.
واشار الى انه تم تحويل الحركة الى الكابل CADMOS ويتم التنسيق مع الجهات الخارجية لمعالجة الموضوع، ويجرى العمل لتفادي احتقان الشبكة.
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