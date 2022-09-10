أمرٌ منحَ المواطنين دولاراتٍ بسعرٍ منخفض.. كيف ذلك؟

كشفت مصادر مالية متابعة لـ"لبنان24" أنّ سعر منصة "صيرفة" شهد خلال يومي الخميس والجمعة تفاوتاً في العديد من المصارف، وقالت: "في أحد المصارف، كان دولار صيرفة 27800 ليرة لبنانية بينما كان في مصرف آخر 28500 ليرة لبنانية، علماً أن سعر صيرفة كان صباح يوم الخميس 28000 ليرة، وصباح الجمعة أصبح 28200 ليرة لبنانية".

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وإزاء هذا الأمر، فإنّ المواطنين الذين سحبوا دولاراتهم عبر الصرافات الآلية استناداً لأدنى سعرٍ مذكور لـ"صيرفة"، استفادوا من فارق السعر المرتبط بالدولار. فعلى سبيل المثال، فإنّ من أراد سحب 3 مليون ليرة على أساس دولار 27800 ليرة وفقاً للتعميم 161 الصّادر عن مصرف لبنان، فسيحصُل على 107 دولارات، في حين أن المواطن الذي يسحب المبلغ نفسه على أساس دولار 28500، سينال 105 دولارات.



مع هذا، فقد تبيّن أنّ الأمر لا يقتصرُ عند هذا الحد، بل إنّ الفارق في سعر "صيرفة" انعكسَ أيضاً على عمليّة إيداعِ أموالٍ بالليرة ضمن المصارف لتقاضيها بالدولار على أساس "صيرفة". فعلى أساس سعر 27800 ليرة، يجدر بالمواطن إيداع 14 مليون ليرة في حسابِه للحصول على مبلغ 490 دولاراً، بينما على سعر دولار 28500، يتوجب على المواطن إيداع 14 مليوناً و250 ألف ليرة لبنانية.



وعند هذا الأمر، قالت مصادر مصرفيّة لـ"لبنان24" إنّ "كل مصرفٍ لديه كوتا مُحددة للتعامل بشأن الدولار الموجود لديه"، موضحة أن "هذا الأمر يحصل استناداً لإجراءات إدارية تحصل ضمن المصرف، من شأنها تنظيم السحوبات الخاصة بالعملة الصعبة".