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لبنان

اشتباكات مُسلّحة.. التوتر يسيطر على مخيّم عين الحلوة - صيدا

Lebanon 24
10-09-2022 | 12:48
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يشهد مخيّم عين الحلوة - صيدا توتراً كبيراً، إذ تدورُ اشتباكات مسلّحة في الشارع التحتاني ضمنه، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الجنوب.
 
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وبحسب المصادر، فإنّ أصوات الرصاص تُسمع في أرجاء المُخيّم، وقد تخلل الاشتباك استخدامٌ لقذائف صاروخيّة أدت إلى تضرر عدد من السيارات والمحلات التّجارية.
 
وفي ظلّ الوضع المتوتر، أطلقت مساجد داخل المخيم نداء للمسلحين تدعوهم لوقف إطلاق النار بشكل فوري منعاً لتفاقم الأمور. 
 
إلى ذلك، قالت مصادر قياديّة فلسطينية في مخيّم عين الحلوة لـ"لبنان24" إنّ "الاشتباكات في عين الحلوة تدورُ بين عائلتي بحتي وقبلاوي"، موضحة أنّ "إطلاق الرصاص أدى إلى إصابة شابين بجروح"، وتابعت: "الاتصالات مستمرة لتطويق الإشكال من قبل الفصائل الفلسطينية العديدة داخل المخيم".
 
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