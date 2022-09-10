اشتباكات مُسلّحة.. التوتر يسيطر على مخيّم عين الحلوة - صيدا

يشهد مخيّم عين الحلوة - صيدا توتراً كبيراً، إذ تدورُ اشتباكات مسلّحة في الشارع التحتاني ضمنه، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الجنوب.

وبحسب المصادر، فإنّ أصوات الرصاص تُسمع في أرجاء المُخيّم، وقد تخلل الاشتباك استخدامٌ لقذائف صاروخيّة أدت إلى تضرر عدد من السيارات والمحلات التّجارية.