مقهى في صيدا كاد يشهدُ مأساة مروّعة.. ماذا حصل؟

أصيبَ المدعو "م.عبده" برصاصة عن طريق الخطأ داخل مقهى في حارة صيدا، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الجنوب.

وبحسب المعلومات، فقد وُصِفت إصابة عبده بالخطيرة، وقد جرى نقله إلى أحد المستشفيات في المنطقة.