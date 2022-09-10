بعد استقالته.. ماريو عون يتبلغ قرار فصله من "الوطني الحر"!

أعلن النائب السّابق ماريو عون، اليوم السبت، تبلغه بقرار فصلِه من "التيار الوطني الحر"، مشيراً إلى أنه "تقدم يوم 14 تموز الماضي باستقالته من الحزب".

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وفي تغريدةٍ له عبر حسابه على "تويتر"، قال عون: " وردني بتاريخه كتاب فصلي من التيار علماً بأنني كنت قد تقدمت بتاريخ 14 تموز الفائت باستقالتي من الحزب الذي ساهمت بتأسيسه. أستغرب كيف يصدر هكذا قرار إستعراضي كأن يُفصَل مَن استقال أصلاً. بالرغم من كل ما حصل معي يهمني التأكيد بأنني لن أحيد عن مبادئي التي تتمثل بخط العماد ميشال عون".