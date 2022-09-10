خبرٌ يهمّ الرّاغبين بتركيب الطاقة الشمسيّة في لبنان.. هكذا توفّرون الدولارات!

شهدَ سوق أجهزة الطاقة الشمسيّة مؤخراً انخفاضاً كبيراً في الأسعار، وذلك وسطَ تراجع الطلب عليها في الوقت الرّاهن.



Advertisement وقالت موظفٌ في إحدى المؤسسات الكبرى الناشطة في بيع تلك الأجهزة لـ"لبنان24" إنّ "أسعار ألواح الطاقة تراجعت بشكلٍ كبير خلال الأسابيع القليلة الماضية"، وأضافت: "سعر الـواط في لوح الطاقة انخفض من 42 سنتاً إلى 30 سنتاً، في حين أن سعر البطارية الواحدة تراجع بنسبة مرتفعة تصل إلى 70 دولاراً مقارنة بالأسعار التي كانت مُعتمدة قبل أشهر قليلة". وقالت موظفٌ في إحدى المؤسسات الكبرى الناشطة في بيع تلك الأجهزة لـإنّ "أسعار ألواح الطاقة تراجعت بشكلٍ كبير خلال الأسابيع القليلة الماضية"، وأضافت: "سعر الـواط في لوح الطاقة انخفض من 42 سنتاً إلى 30 سنتاً، في حين أن سعر البطارية الواحدة تراجع بنسبة مرتفعة تصل إلى 70 دولاراً مقارنة بالأسعار التي كانت مُعتمدة قبل أشهر قليلة".



ولفت إلى أن "أنواع البضائع تختلف في ما بينها"، مشيراً إلى أن "الأسعار قد تتراجع أكثر خلال فترة الشتاء"، وأضاف: "التجار يشيعون مخاوف في ما بينهم عن أنّ البضائع قد تتكدّس وذلك بعدما تم استيراد كميات هائلة من ألواح الطاقة خلال الشهرين الماضيين، الأمر الذي سينعكس خسائر بملايين الدولارات".