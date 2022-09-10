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لبنان

خبرٌ يهمّ الرّاغبين بتركيب الطاقة الشمسيّة في لبنان.. هكذا توفّرون الدولارات!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
10-09-2022 | 14:38
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شهدَ سوق أجهزة الطاقة الشمسيّة مؤخراً انخفاضاً كبيراً في الأسعار، وذلك وسطَ تراجع الطلب عليها في الوقت الرّاهن.

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وقالت موظفٌ في إحدى المؤسسات الكبرى الناشطة في بيع تلك الأجهزة لـ"لبنان24" إنّ "أسعار ألواح الطاقة تراجعت بشكلٍ كبير خلال الأسابيع القليلة الماضية"، وأضافت: "سعر الـواط في لوح الطاقة انخفض من 42 سنتاً إلى 30 سنتاً، في حين أن سعر البطارية الواحدة تراجع بنسبة مرتفعة تصل إلى 70 دولاراً مقارنة بالأسعار التي كانت مُعتمدة قبل أشهر قليلة". 

ولفت إلى أن "أنواع البضائع تختلف في ما بينها"، مشيراً إلى أن "الأسعار قد تتراجع أكثر خلال فترة الشتاء"، وأضاف: "التجار يشيعون مخاوف في ما بينهم عن أنّ البضائع قد تتكدّس وذلك بعدما تم استيراد كميات هائلة من ألواح الطاقة خلال الشهرين الماضيين، الأمر الذي سينعكس خسائر بملايين الدولارات".

وخلال الفترة الماضية، شهدت الشوارع مركبات تقلّ ألواحاً للطاقة الشمسية باتجاه المنازل، وقُدّر متوسط تكلفة عملية تركيب ذاك النظام الكهربائي بـ4000 دولار أميركي، في حين أن تكلفة بعض الأنظمة وصلت إلى 15 ألف دولار أميركي.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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