آخر التفاصيل.. ما جديد اشتباكات عين الحلوة؟

ما زال مشهدُ التوتّر مُسيطراً على مخيّم عين الحلوة في صيدا، وذلك إثر الاشتباكات التي اندلعت، مساء اليوم، بين عائلتي قبلاوي وبحتي في الشارع التحتاني داخل المُخيّم.

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ووفقاً لمصادر فلسطينية، فإنّ القوة المشتركة الفلسطينية دخلت على خطّ التهدئة لوقف إطلاق النار، وقد لفتت المعلومات إلى أن المساعي تشيرُ إلى أن الإشتباكات ستنتهي تماماً، وبالتالي فإنّ الهدوء سيعود إلى المُخيم.



إلى ذلك، كشفت المصادر الفلسطينية أنّ السفير الفلسطيني في لبنان أشرف دبّور دخل على الخط، إذ كثف اتصالاته مع المسؤولين الفلسطينيين في عين الحلوة من أجل حلّ الأزمة المستجدة بين عائلتي البحتي وقبلاوي بأسرع وقتٍ ممكن.



وأسفرت الاشتباكات عن إصابات عدد من الأشخاص فضلاً عن تضرر متاجر وسيارت تعودُ لفلسطينيين في المخيم.



واستخدمت خلال المعركة الدائرة قذائف صاروخيّة سقطت إحداها في منطقة سيروب المتاخمة لعين الحلوة.