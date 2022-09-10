مُداهمات وتوقيفات في طرابلس عقب حادثة أمس.. هكذا يبدو المشهد

نفّذت دوريات من مخابرات الجيش، اليوم السبت، سلسلة مُداهمات في مدينة طرابلس، شملت أحياء سوق العطارين، سوق الصاغة وشارع الراهبات، إلى جانب ساحة النجمة في المدينة.

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وبحسب معلومات "لبنان24"، فقد أسفرت المداهامت عن توقيف شخصٍ واحد بالإضافة لضبط كمية من الأسلحة الحربية والذخيرة والقنابل.



وجاءت هذه المُداهمات عقب الحادثة المروّعة التي شهدتها منطقة التل في المدينة، أمس الجمعة، حيثُ أقدم مسلحون على إطلاق النار باتجاه متجرٍ لبيع الهواتف الخليوية، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص.



ووسط المداهمات التي ينفذها الجيش، أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال بأنّ عناصر قوى الأمن الداخلي تقيم حواجز ثابتة يتم خلالها التدقيق بهويات المواطنين.



وكانت قيادة الجيش - مديرية التوجيه أصدرت بياناً، اليوم، بشأن حادثة أمس، وجاء فيه:



"بتاريخ 9 / 9 / 2022 الساعة 18.00 وفي منطقة التل- طرابلس أقدم المواطن المطلوب (خ.ع.)، وهو من أصحاب السوابق الجرمية والإرهابية، يرافقه 3 أشخاص مجهولين يستقلون دراجتين ناريتين على إطلاق النار من أسلحة حربية في اتجاه محل لبيع الهواتف الخلوية عائد للمواطن (م.خ.)، ثم دخلوا المحل وأطلقوا النار فيه وفروا إلى جهة مجهولة.



نتج عن الإشكال مقتل المطلوب (خ.ع.) المذكور وصاحب المحل (م.خ.) والمواطنَين العاملَين في المحل (م.أ.) وشقيقه (ع.أ.).



على الفور، توجهت قوة من الجيش إلى المكان حيث عملت على عزله وتولى الخبير العسكري تفجير رمانة يدوية عُثر عليها ملقاة في المحل، وذلك بسبب خطورة نقلها، وتعطيل رمانتين أخريين كانتا بحوزة المطلوب (ع.خ.). وتلا ذلك توقيف دورية من مديرية المخابرات للمواطن (ع.ح.) بعدما تبين أنه شارك في الهجوم، سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص".