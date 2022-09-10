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لبنان

آخر معلومة عن الكهرباء.. التغذية ستزدادُ في هذا الحالة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
10-09-2022 | 15:25
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دخل ناشطون، مساء اليوم السبت، إلى معمل الجيّة الحراري احتجاجاً على انقطاع الكهرباء عن مختلف مناطق إقليم الخرّوب لأكثر من 7 أيام.

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وفي السّياق، قالت مصادر مؤسسة "كهرباء لبنان" لـ"لبنان24"، اليوم السبت، إنّ "المعمل يولّد الكهرباء على الشبكة العامة، في حين أن عملية توزيع الطاقة المُنتجة تجري بأوامر من المؤسسة لمحطات التحويل عبر غرفة التحكم الرئيسية في بيروت".

ولفتت المصادر إلى أن "معمل الجيّة هو الوحيد الذي يُنتج الطاقة حالياً على كل الشبكة العامة بمعدّل 20 ميغاواط، في حين أنّ المعامل الكهرمائية تنتج نحو 25 ميغاواط تقريباً في الوقت الراهن"، وأضافت: "بذلك، فإن مجموع الكهرباء المُنتجة لا تتجاوز الـ50 ميغاواط في كلّ لبنان، علماً أن الكهرباء مجمل الانتاج يُوزّع على المرافق الحيوية الأساسية مثل مرفأ بيروت، مطار بيروت، وسجن رومية".

وأشارت المصادر إلى أنه سيُصار خلال الساعات المقبلة إلى تشغيلِ وحدة إنتاج في معمل الجية تساهم في إنتاج 40 ميغاواط، موضحة أن "معمل الزوق قد ينتج الكهرباء خلال اليومين المقبلين أيضاً"، وتابعت: "حتى الآن، ليست هناك أي معلومات عن موعد وصول الفيول العراقي إلى لبنان، ولهذا فإن الوضع سيء جداً على صعيد انتاج الطاقة". 

وختمت المصادر: "التغذية ستزداد حُكماً حينما تصل كميات وفيرة من الفيول لإنتاج الطاقة، والمعامل جاهزة ومستعدة لذلك".
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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