"كلامٌ لاذع".. كيف علّق زياد أسود على فصل ماريو عون من "الوطني الحر"؟

علّق النائب السّابق زياد أسود على مضمون التغريدة التي نشرها زميله النائب السابق ماريو عون بشأن قرارِ فصله من "التيار الوطني الحر".

وقال أسود في ردّ كتبه على "تويتر" ضمن تغريدة عون: "حكيم ليش مهتم اساساً، اغلاطهم بيرموها ع غيرن، فاشل و متكبر و ما خلو، انسى انت أكبر من هيك".

Advertisement

وكان عون قال في تغريدته، مساء اليوم السبت: "وردني بتاريخه كتاب فصلي من التيار علماً بأنني كنت قد تقدمت بتاريخ 14 تموز الفائت باستقالتي من الحزب الذي ساهمت بتأسيسه. أستغرب كيف يصدر هكذا قرار إستعراضي كأن يُفصَل مَن استقال أصلاً. بالرغم من كل ما حصل معي يهمني التأكيد بأنني لن أحيد عن مبادئي التي تتمثل بخط العماد ميشال عون".