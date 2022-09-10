إتصالات التهدئة لم تنجح.. اشتباكات عين الحلوة تتجدّد!

تجدّدت الإشتباكات بين عائلتي قبلاوي وبحتي في مخيّم عين الحلوة، وذلك رغم اتصالات التهدئة التي نشطت خلال ساعات المساء لتطويقِ التوتر المسلّح بينهما.

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وبحسب مندوبة "لبنان24"، فإن الاشتباكات ما زالت مستمرة، وقد استخدمت خلالها قذائف صاروخية سقطت بعضها خارج نطاق المخيم وتحديداً بالقرب من حسبة مدينة صيدا على طريق صيدا - صور.

كذلك، فقد أفيدَ عن سقوط قذيفة على أحد المنازل في حيّ زينب، ما أدى إلى احتراقه.



وتواصل القوة المشتركة الفلسطينية مساعيها لوقف إطلاق النار في المخيم وإنهاء الخلاف بين عائلتي قبلاوي وبحتي.



وكشف المصادر الفلسطينية أنّ السفير الفلسطيني في لبنان أشرف دبّور دخل على الخط، إذ كثف اتصالاته مع المسؤولين الفلسطينيين في عين الحلوة من أجل حلّ الأزمة المستجدة بين عائلتي البحتي وقبلاوي بأسرع وقتٍ ممكن.