Advertisement

لبنان

إتصالات التهدئة لم تنجح.. اشتباكات عين الحلوة تتجدّد!

Lebanon 24
10-09-2022 | 15:58
A-
A+
Doc-P-989322-637984499116033696.jpg
Doc-P-989322-637984499116033696.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تجدّدت الإشتباكات بين عائلتي قبلاوي وبحتي في مخيّم عين الحلوة، وذلك رغم اتصالات التهدئة التي نشطت خلال ساعات المساء لتطويقِ التوتر المسلّح بينهما.
Advertisement

وبحسب مندوبة "لبنان24"، فإن الاشتباكات ما زالت مستمرة، وقد استخدمت خلالها قذائف صاروخية سقطت بعضها خارج نطاق المخيم وتحديداً بالقرب من حسبة مدينة صيدا على طريق صيدا - صور.
كذلك، فقد أفيدَ عن سقوط قذيفة على أحد المنازل في حيّ زينب، ما أدى إلى احتراقه.

وتواصل القوة المشتركة الفلسطينية مساعيها لوقف إطلاق النار في المخيم وإنهاء الخلاف بين عائلتي قبلاوي وبحتي.

وكشف المصادر الفلسطينية أنّ السفير الفلسطيني في لبنان أشرف دبّور دخل على الخط، إذ كثف اتصالاته مع المسؤولين الفلسطينيين في عين الحلوة من أجل حلّ الأزمة المستجدة بين عائلتي البحتي وقبلاوي بأسرع وقتٍ ممكن. 
 
 
 
 
 

 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:00 | 2022-09-10
16:55 | 2022-09-10
16:16 | 2022-09-10
16:04 | 2022-09-10
16:02 | 2022-09-10
16:00 | 2022-09-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website