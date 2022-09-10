مطلوبٌ خطير بقبضة الجيش في طرابلس.. ماذا ضُبط معه؟

أوقفت دوريّة من مُخابرات الجيش في طرابلس المدعو "خ.ص." المُتهم بتنفيذ عمليات سلب وإتجار بالمخدرات وإطلاق نار.

ووفقاً لمندوب "لبنان24" في الشمال، فقد ضُبطِ بحوزة الموقوف مسدس وكمية من المخدرات، وجرى تحويله مع المضبوطات إلى القضاء المُختص.