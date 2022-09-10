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لبنان

حريق كبير في الضنية.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
10-09-2022 | 16:04
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اندلع حريق كبير في محل اطارات في منطقة عدوي على اتوستراد المنية الضنية.
وعلى الفور توجه عناصر من الدفاع المدني الى مكان الحريق وتم العمل على اخماده قبل امتداد النيران الى الاماكن المجاورة.
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