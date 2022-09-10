حريق كبير في الضنية.. اليكم التفاصيل

اندلع حريق كبير في محل اطارات في منطقة عدوي على اتوستراد المنية الضنية.

وعلى الفور توجه عناصر من الدفاع المدني الى مكان الحريق وتم العمل على اخماده قبل امتداد النيران الى الاماكن المجاورة.