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لبنان

اطلاق نار في طرابلس.. اليكم ما جرى

Lebanon 24
10-09-2022 | 17:00
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قام احد سكان شارع الثقافة في طرابلس بإطلاق النار في الهواء غضباً بعد اقدام سائق سيارة على ممارسة هواية "التشفيط" داخل المنطقة مشكلاً ازعاجاً لسكان الحي.
وعلى الفور فرّ السائق الى جهة مجهولة دون تسجيل اصابات، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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