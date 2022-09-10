خالد الضاهر لـ "الأنباء": المفتي قادر

رأى النائب السابق خالد الضاهر في حديث الى "الانباء الكويتية" ان اللقاء المرتقب الذي سيجمع النواب السنة في دار الفتوى مع مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان، ضرورة وطنية قوامها توحيد الموقف حيال الاستحقاقين الحكومي والرئاسي، كيلا تسقط من جديد المواقع الدستورية الرئاسية بيد المحور الإيراني، الذي يستغل بعض المسيحيين من خامة جبران باسيل، ويوظفهم لقاء حفنة من المكاسب السلطوية، لصالح مشروعه التدميري في المنطقة العربية. وردا على سؤال، أكد الضاهر ان المفتي دريان سينجح خلال اللقاء المرتقب في توحيد موقف النواب السنة من الانتخابات الرئاسية، وذلك على غرار نجاحه إثر لقائه سابقا برؤساء الحكومات السابقين، وبقيادات سياسية سنية، في الدفاع عن موقع وصلاحيات رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وفي دعمه كرئيس مكلف بتشكيل الحكومة، ما يعني من وجهة نظر الضاهر ان اللقاء المرتقب، هو لمواجهة وضع اليد على رئاسة الجمهورية ضمن ما يصبو إليه صهر العهد جبران باسيل، ومن خلفه حزب الله وكيل إيران في لبنان.