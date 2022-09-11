فيديو يرصُد "عصابة" في بيروت.. هؤلاء قد يسرقون مركباتكم فاحذروهم!

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ونشرت صفحة "وينيه الدولة" مقطع فيديو يوثق لحظة إقدام شبانٍ على سرقةِ دراجة ناريّة في منطقة برج أبي حيدر.وأظهر الفيديو صوراً عائدة لمجموعة الشبان الذين رصدتهم عدسات الكاميرات خلال تنفيذهم عملية السرقة، إلا أن هوياتهم ما زالت مجهولة حتى الآن.وفي منطقة كورنيش المزرعة، وقع إشكالٌ بين رجل على متن دراجة نارية وسائق سيارة عمومية على خلفية أفضلية مرور، الأمر الذي تطوّر إلى مُطاردة وتحطيم سيارة ومحاولة قتل.وعرضت "وينيه الدولة" عبر "فيسبوك" المقطع المصور الذي وثق الحادثة، وتبيّن أن سائق الدراجة النارية حاولَ قطع الطريق على السيارة، إلا أن صاحب الأخيرة تمكّن من إزاحتهِ ومغادرة المنطقة.