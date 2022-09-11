على أوتوستراد القلمون.. ماذا حصل فجر اليوم؟

وقع حادث سيرٍ، فجر اليوم الأحد، على أوتوستراد القلمون، ما أسفر عن سقوطٍ عدد من الجرحى.

وبحسب مندوبة "لبنان24" في الشمال، فقد تولت فرق الإغاثة التابعة لجهاز الطوارئ والإغاثة إسعاف المصابين جراء الحادث.