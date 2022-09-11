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لبنان

الواقع الامني "ليس سيئا"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
11-09-2022 | 03:15
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برزت في الايام الماضية، وبعد العمليات الامنية التي ادت الى اكتشاف اكثر من مجموعة تابعة للتنظيمات الارهابية، مخاوف شعبية وسياسية كبيرة من تفلت الامور وانهيار الواقع الامني في البلاد.

 

لكن اوساط مطلعة اكدت "ان ما يحصل من اكتشاف واعتقال لهذه الخلايا هو دليل على ان الاجهزة الامنية اللبنانية تتابع وتترقب بشكل كامل جميع المشتبه بهم منعا لحصول اي خرق".

 

وقالت الاوساط "ان الواقع الامني جيد وليس بالسوء الذي يحاول البعض اظهاره ، لكن المخاوف ستبقى موجودة خصوصا لجهة حصول فوضى اجتماعية بسبب الواقع الاقتصادي وتسارع حدة الانهيار".

 

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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