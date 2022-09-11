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لبنان

لاتخاذ موقفٍ من مشروع الموازنة.. اجتماع لتكتل "الجمهورية القوية" الإثنين

Lebanon 24
11-09-2022 | 02:17
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يعقد تكتل "الجمهورية القوية" اجتماعه في معراب عند الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر يوم الإثنين 12 ايلول 2022، مواكبةً للجلسة العامة لمجلس النواب واتخاذ الموقف المناسب من مشروع الموازنة لعام 2022.
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