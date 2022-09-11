Advertisement

لبنان

أبي رميا: على كل نائب إبقاء الاستحقاق الرئاسي في المدار اللبناني

Lebanon 24
11-09-2022 | 03:04
A-
A+
Doc-P-989396-637984878195118774.jpg
Doc-P-989396-637984878195118774.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شدد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيمون أبي رميا على أنه "من واجب كل نائب وكل كتلة نيابية، إبقاء الإستحقاق الرئاسي في المدار اللبناني".
 
 
ورأى أنه "مجرد طرح عنوان لبننة الإستحقاق الرئاسي، يعني الإعتراف مسبقاً بأن البلد ليس سيداً وليس حراً وليس مستقلاً، وبأن اللبنانيين ينتظرون دوماً الإملاءات الخارجية". 
Advertisement
 
 
واعتبر أبي رميا أن "الحديث عن القدرة على جعل الإستحقاق لبنانياً، يعني وكأننا ألغينا كل النضالات السابقة وعلى مدى سنوات طويلة، من أجل استعادة زمام القرار".
 
 
ورداً على سؤال عن التجارب السابقة حيث كانت الإنتخابات الرئاسية نتاج تسوية خارجية، لاحظ أبي رميا، أنه بطبيعة الحال، هناك معطيات متصلة بالجغرافيا السياسية، "إذ أن أي استحقاق في أي دولة بالعالم، يتأثر بالمعطيات السياسية العالمية"، لافتاً إلى أن "تجريد أي استحقاق من خصائصه الوطنية، أمر لا يجوز، لوجود فرق بين التأثير الخارجي والإملاء الخارجي".
 
 
وتابع: "مهما تحدّث التاريخ عن تدخلات خارجية حتى في زمن الإستقلال، في  نهاية الأمر، فإن الإرادة الوطنية ومجلس النواب، من ينتخب رئيس الجمهورية".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:38 | 2022-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:13 | 2022-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:25 | 2022-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:39 | 2022-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:30 | 2022-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:00 | 2022-09-11
10:55 | 2022-09-11
10:42 | 2022-09-11
10:07 | 2022-09-11
10:02 | 2022-09-11
09:50 | 2022-09-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website