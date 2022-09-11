خزّن كمية من حبوب الكبتاغون داخل منزله.. وهذا ما حلّ به!

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البلاغ التّالي:



"بنتيجة المتابعة اليومية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لملاحقة المتورطين بتجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيفهم، توافرت معلومات للشعبة حول قيام أحد الاشخاص بتخزين كمية من حبوب الكبتاغون في منزله.

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على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، تمكّنت من تحديد هويته، ويدعى: خ. س. (من مواليد عام ١٩٨١، سوري)، وأعطيت الأوامر للعمل على توقيفه ومداهمة منزله وتفتيشه.



وبتاريخ 05-09-2022، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريات الشعبة في محلة مشتى حمود، وبتفتيش منزله تم ضبط حوالي /4800/ حبة كبتاغون مخبّأة داخل المنزل. وبالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه.

وأجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص للتوسع بالتحقيق معه، بناء على إشارة القضاء".