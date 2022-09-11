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لبنان

نواب التغيير: غداً الجولة الاولى من اللقاءات من أجل لبننة الاستحقاق الرئاسي

Lebanon 24
11-09-2022 | 03:58
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أعلن تكتل "نواب قوى التغيير" في بيان، أنه "استكمالاً للمبادرة الرئاسية التي اطلقناها ككتلة نواب قوى التغيير، نبدأ يوم غد الاثنين الجولة الاولى من اللقاءات  والتي تشمل جميع الكتل النيابية والنواب المستقلين، لشرح اهداف المبادرة والاستماع لوجهة نظرهم، بهدف الوصول الى لبننة الاستحقاق من خلال التحلي بالمسؤولية الوطنية والاتفاق على مسار انقاذ يبدأ بالاستحقاق الرئاسي، من خلال الرئيس الانقاذي القادر على الوصول الى بعبدا وفق المواصفات الوطنية وتطبيقا للدستور على ان نختم هذه الجولة السبت المقبل قبل الانتقال الى الجولة الثانية الاسبوع الذي يليه".
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