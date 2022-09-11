المرتضى من بسكنتا: الثقافة هي هوية لبنان الوحيدة

شدّد وزير الثقافة في حكومة تصريف محمد وسام المرتضى على إيمانه الراسخ بأن "السلطة القضائية إذا قالت كلمة العدل بعيدا من السياسة والبهرجات الإعلامية المغرية، فإن قولها ينبغي له أن يكون غالبا ليكون به الحق والوطن غانمين".

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وخلال زيارته الى مركز عبدالله غانم الثقافي في بسكنتا، أكد المرتضى أن "الثقافة هي هوية لبنان الحقيقية الوحيدة، وهي التي بها لا بغيرها، يعبر حواجز الأزمنة ويدخل إلى فلك الحضارة الإنسانية التي ليست في عمقها ومآلها إلا سجل المآثر الثقافية البشرية".

وقال المرتضى: "صنين جبل بقمتين من ناس وصخر، يتقاسمان سكن الخضرة وجيرة الغمام، فإن تعبا يهويان صعدا كما كتب سعيد عقل، فالقمم لا تألف إلا السماء. وفي حمى صنين تقيم بسكنتا قريرة بدورها".

واضاف المرتضى: "لطالما رددت في مناسبات عديدة أن الثقافة هي هوية لبنان الحقيقية الوحيدة، وهي التي بها لا بغيرها، يعبر حواجز الأزمنة ويدخل إلى فلك الحضارة الإنسانية التي ليست في عمقها ومآلها إلا سجل المآثر الثقافية البشرية"، لافتا الى ان "هذه الهوية تجذرت في نفس المعلم عبدالله غانم وفي نفس ناسك الشخروب ميخائيل نعيمة ونفوس رهط واسع من أهل الفكر الذين أنبتهم هذا الجبل الملهم، كما وصفه شارل قرم، فإذا بهم طلاعو الثنايا، الغواصون على المحابر، الراسمون لبنان صيغة فريدة من ضوء لا يغيب".