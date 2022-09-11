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لبنان

عمليات دهم في منطقة الأسواق القديمة في طرابلس... هذا ما ضُبط

Lebanon 24
11-09-2022 | 05:58
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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 10 / 9 / 2022 نفذت قوة من الجيش بمؤازرة دورية من مديرية المخابرات عمليات دهم في منطقة الأسواق القديمة-طرابلس في سياق ملاحقة المتورطين بإطلاق النار الذي وقع بتاريخ 9 / 9 / 2022 في منطقة التل.
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 أوقِف خلال عمليات الدهم المواطن (ب. ح.) للاشتباه بتورطه في إطلاق النار، وضُبطت بحوزته بندقيتان حربيتان نوع كلاشنكوف و٣ رمانات يدوية وكمية من الذخيرة.

سُلّم الموقوف مع المضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص.
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