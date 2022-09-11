سمكة بملايين! (صورة)

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي فاتورة مطعم في جبيل تظهر أن سعر سمكة من نوع اللقز ٣ مليون و ٢٠٠ ألف ليرة.

وفي حين تظهر الفاتورة أن وزن السمة بلغ الكيلوغرام، أشار صاحبها إلى أن وزنها لم يصل إلى الكيلو بل كان أقل بنحو النصف.