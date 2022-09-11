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لبنان

سمكة بملايين! (صورة)

Lebanon 24
11-09-2022 | 06:18
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انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي فاتورة مطعم في جبيل تظهر أن سعر سمكة من نوع اللقز ٣ مليون و ٢٠٠ ألف ليرة.
 
 
وفي حين تظهر الفاتورة أن وزن السمة بلغ الكيلوغرام، أشار صاحبها إلى أن وزنها لم يصل إلى الكيلو بل كان أقل بنحو النصف.
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