في صيدا... دخل إلى أحد المنازل بواسطة الكسر والخلع وهذا ما سرقه

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:بتاريخ 23-8-2022، ادّعى أحد الأشخاص لدى مخفر حارة صيدا في وحدة الدّرك الإقليمي، ضدّ مجهول بجرم الدّخول الى منزله بواسطة الكسر والخلع وسرقة مبلغ مالي ومسدّس حربي من داخل خزنة.بالتّاريخ ذاته، ونتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، التي قامت بها مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي، توصّلت إلى تحديد هويّة الفاعل، وتوقيفه في خلال أقل من 3 ساعات، ويدعى:أ. ن. (مواليد عام 1998، لبناني)ضُبط بحوزته المبلغ المسروق وهو عبارة عن /2527/ دولاراً اميركياً، مسدس حربي مع ممشطين و/48/ طلقة صالحة للاستعمال عائدة له.سُلِّم الموقوف والمضبوطات الى القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص.