Advertisement

لبنان

في صيدا... دخل إلى أحد المنازل بواسطة الكسر والخلع وهذا ما سرقه

Lebanon 24
11-09-2022 | 06:34
A-
A+
Doc-P-989448-637985001436244661.jpg
Doc-P-989448-637985001436244661.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:


بتاريخ 23-8-2022، ادّعى أحد الأشخاص لدى مخفر حارة صيدا في وحدة الدّرك الإقليمي، ضدّ مجهول بجرم الدّخول الى منزله بواسطة الكسر والخلع وسرقة مبلغ مالي ومسدّس حربي من داخل خزنة.
Advertisement

بالتّاريخ ذاته، ونتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، التي قامت بها مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي، توصّلت إلى تحديد هويّة الفاعل، وتوقيفه في خلال أقل من 3 ساعات، ويدعى:

أ. ن. (مواليد عام 1998، لبناني)
ضُبط بحوزته المبلغ المسروق وهو عبارة عن /2527/ دولاراً اميركياً، مسدس حربي مع ممشطين و/48/ طلقة صالحة للاستعمال عائدة له.

سُلِّم الموقوف والمضبوطات الى القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:38 | 2022-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:13 | 2022-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:25 | 2022-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:39 | 2022-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:30 | 2022-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:00 | 2022-09-11
10:55 | 2022-09-11
10:42 | 2022-09-11
10:07 | 2022-09-11
10:02 | 2022-09-11
09:50 | 2022-09-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website