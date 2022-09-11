بأجواء مفعمة بالفرح... مغدوشة تختتم مهرجاناتها (صور)

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برعاية بلدية مغدوشة وبمناسبة عيد مولد سيدة المنطرة، اختتم نادي الرابية الخضراء مهرجانات "كروم الشمس لعام ٢٠٢٢" بحفل فني مميز أحيته الفنانة اللبنانية نانسي نصرالله والفنان سام عبدو، وذلك بحضور أكثر من ١٠٠٠ شخص.وقدمت نصرالله في الحفل باقة من الأغاني المميزة حيث تفاعل معها الجمهور من خلال ترديد الأغاني والتصفيق، مظهراً انسجاماً كبيراً، فيما قدم الفنان سام عبدو باقة من الأغاني التراثية والجبلية المميزة والمتنوعة أضافت رونقاً جميلاً إلى ليل مغدوشة.وتضمن الحفل سحب "tombola" على عدد من الجوائز. وكان من ضمنها عقد ذهب تقدمة osho jewellery وبطاقتا سفر تقدمة the right flight ونخال للسفريات.