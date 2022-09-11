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لبنان

أهالي ركاب المركب غير الشرعي قطعوا طريق العبدة مطالبين السلطات اليونانية بالإفراج عن أبنائهم

Lebanon 24
11-09-2022 | 07:06
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قطع أهالي ركاب المركب غير شرعي الذي وصل جزيرة كريت اليونانية الطريق الرئيسية عند مستديرة العبدة عند  المدخل الجنوبي لمحافظة عكار لبعض الوقت، ثم نفذوا اعتصاما إلى جانب الطريق، مطالبين السلطات اليونانية بالإفراج عن أبنائهم خاصة القصر ودون السن القانونية، وإحسان معاملاتهم وتقديم العون الإنساني اللائق لهم.
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وطالبوا بزيارة وفد منهم السفارة اليونانية في لبنان لشرح مواقف العائلات التي تركب البحر رغم المخاطر هربا من واقع اقتصادي ومعيشي وحياتي أليم وصعب يعيشونه في بلدهم، والسعي للإفراج عن أبنائهم المحتجزين.
المصدر: الوكالة الوطنية
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