استعدوا للأمطار.. طقس ايلول سيفاجئكم!





وجاء في النشرة الآتي:



- الحال العامة: تنحسر الكتل الهوائية الحارة نسبياً عن لبنان والحوض الشرقي للمتوسط اعتباراً من يوم غد الاثنين، ومن المتوقع ان يتحول الطقس الى متقلب ابتداءً من بعد ظهر يوم الثلاثاء بسبب تأثير منخفض جوي متمركز فوق تركيا حيث تتساقط بعض الأمطار الخفيفة المتفرقة أحياناً حتى بعد ظهر الخميس حيث يعود الى الاستقرار.

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نحذر من اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية يوم الأحد.



معدل درجات الحرارة لشهر أيلول على الساحل بين ٢٤ و ٣٢ درجة.



- الطقس المتوقع في لبنان: توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان، ان يكون الطقس غدا الاثنين قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع انخفاض بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية.وجاء في النشرة الآتي:- الحال العامة: تنحسر الكتل الهوائية الحارة نسبياً عن لبنان والحوض الشرقي للمتوسط اعتباراً من يوم غد الاثنين، ومن المتوقع ان يتحول الطقس الى متقلب ابتداءً من بعد ظهر يوم الثلاثاء بسبب تأثير منخفض جوي متمركز فوق تركيا حيث تتساقط بعض الأمطار الخفيفة المتفرقة أحياناً حتى بعد ظهر الخميس حيث يعود الى الاستقرار.نحذر من اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية يوم الأحد.معدل درجات الحرارة لشهر أيلول على الساحل بين ٢٤ و ٣٢ درجة.- الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم: قليل الغيوم دون نعديل يذكر بدرجات الحرارة والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية خاصة في المناطق الداخلية.

الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع انخفاض بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، ترتفع نسبة الرطوبة ويتكون الضباب على المرتفعات.