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لبنان

صفي الدين: الحرب الحقيقية هي باستعادة الثروات والسعي للخروج من الأزمات

Lebanon 24
11-09-2022 | 07:50
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 شدد رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" السيد هاشم صفي الدين على أن "الأولوية اليوم هي لبرامج إنقاذ حقيقية، وليس لتضييع الوقت ولنقاشات وجدالات عقيمة التي لا تجدي ولا تغني، مع احترامنا وتقديرنا لكل الاستحقاقات الدستورية والسياسية".
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وخلال احتفال تأبيني أقيم في حسينية بلدة ميس الجبل قال صفي الدين: "على البعض في لبنان أن يعرفوا أن كثرة إشغال الناس بملفات سياسية ليست أولوية، ولا توصل البلد إلى نتيجة، وبدلاً من أن نأخذه  إلى نقاشات وخلافات سياسية لم تحل في السابق، وليست جاهزة لأن تحل الآن، يجب أن يتوجه الجميع نحو الحلول الحقيقية، وأن يجتمعوا ويتجاوزوا ولو نظرياً الخلافات ويلغوا بعضها من أجل أن يتفقوا على علاج لهذه الأزمة التي إذا ما عولجت استفاد منها الجميع، ولا يستفيد منها طرف دون طرف آخر".

ورأى أن "هناك كلاماً سياسياً وتصعيداً وحروباً تفتح في غير محلّها على الإطلاق، وبالتالي، فإن الحرب الحقيقية التي يجب أن يخوضها لبنان اليوم، هي حرب استعادة الثروات والسعي لإيجاد الحلول للخروج من الأزمات، والوصول إلى قرار اقتصادي مستقل يبني البلد بسواعد وببرامج وعقول أبنائه، وليس بالاستعانة بالآخرين الذين يريدون أن يفرضوا شروطاً، ولكن إذا كانت الاستعانة بالآخرين من أجل المساعدة والإعانة، فهذا شيء جيد".
المصدر: الوكالة الوطنية
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