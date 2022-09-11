وزير السياحة نوه بدعوة الراعي السياسيين إلى التعاون مع رئيس الجمهورية

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نوه وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار الذي مثل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قداس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أمس أمام مزار القديسة رفقا في متنزه معاد، بالدعوة التي وجهها الراعي في عظته لجهة دعوته السياسيين إلى "التعاون مع رئيس الجمهورية ودعمه في المرحلة الدقيقة التي تمر على الوطن وفي الفترة المتبقية من عهده، من أجل تحقيق الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها".وأشار الى انه نقل لعون "تحيات البطريرك الراعي ومحبته له". وكشف أنه سيتخذ قرارا يوم غد بإدراج متنزه معاد، حيث مزار القديسة رفقا، كموقع سياحي ديني على الخريطة السياحية الدينية في لبنان.