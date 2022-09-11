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لبنان

توقّف خدمات "أوجيرو" في هذه المنطقة

Lebanon 24
11-09-2022 | 08:03
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طرأ عطل على كابل الألياف الضوئية في سنترال بعلبك، أدى إلى توقف خدمة الإنترنت لدى مشتركي "أوجيرو" لليوم الثالث على التوالي.

واستجدّت مشكلة منذ يومين على شبكة الإتصالات، حالت دون إمكانية الاتصال من الهاتف الثابت إلى الخلوي في بعلبك ومنطقتها.
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بعلبك

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