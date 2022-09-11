انتخاب أمين عام جديد للجماعة الإسلامية

عقد مجلس شورى الجماعة الإسلامية الجديد جلسة عادية اليوم، وانتخب الشيخ محمد طقوش أمينا عاما جديدا للجماعة بما يشبه الإجماع، على أن تستكمل انتخابات بقية المواقع التنظيمية خلال الأسابيع المقبلة.

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