Advertisement

لبنان

وزارة المال ترد على الراعي: مشروع مرسوم تعيين غرف محكمة التمييز تم استرداده منذ قرابة الشهر من وزارة المالية لتحيله للمراجع القضائية المختصة لتصحيح الخلل

Lebanon 24
11-09-2022 | 08:35
A-
A+
Doc-P-989483-637985083594376577.jpg
Doc-P-989483-637985083594376577.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رد المكتب الإعلامي لوزارة المالية على كلام البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في عظة الأحد حين اعتبر أن "قاضي التحقيق طارق البيطار ثابت في منصبه وممسك بملف التحقيق في تفجير المرفأ بحكم القانون، لكنه مكبل اليدين بسبب رفض وزير المالية عن توقيع مرسوم التشكيلات القضائية فيعطل تعيين رؤساء غرف التمييز الذين يشكلون الهيئة العامة لمحكمة التمييز فتتمكن هذه من إعادة الحياة القضائية التي بها يرتبط عمل قاضي التحقيق". 
Advertisement
 
وقال المكتب في بيان: "حرصاً على الحقيقة كاملة، يهم المكتب الاعلامي في وزارة المالية ان يوضح ان مشروع مرسوم تعيين غرف محكمة التمييز، قد تم استرداده منذ قرابة الشهر من وزارة المالية بناء على كتاب من وزارة العدل لتحيله إلى المراجع القضائية المختصة لتصحيح الخلل الذي يعتريه، وتم ذلك بواسطة جانب رئاسة مجلس الوزراء. لذا اقتضى التوضيح".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:38 | 2022-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:13 | 2022-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:25 | 2022-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:39 | 2022-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:30 | 2022-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:00 | 2022-09-11
10:55 | 2022-09-11
10:42 | 2022-09-11
10:07 | 2022-09-11
10:02 | 2022-09-11
09:50 | 2022-09-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website