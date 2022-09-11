Advertisement

لبنان

بيبلوس للكهرباء حذرت "السارقين" وناشدت البلديات نشر سياسة التوفير الذاتي

Lebanon 24
11-09-2022 | 09:20
A-
A+
Doc-P-989487-637985091267694700.png
Doc-P-989487-637985091267694700.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ناشدت شركة بيبلوس للطاقة الكهربائية التابعة لامتياز كهرباء جبيل في بيان، البلديات "المساهمة بنشر سياسة التوفير الذاتي ضمن نطاق بلدتهم نظرا للاوضاع الاقتصادية والعمل على مكافحة السرقات والابلاغ عنها". وجددت دعوتها جميع المشتركين إلى "اعتماد التقنين الذاتي وفقا للامكانيات المادية لكل مشترك، واستعمال المعدات الكهربائية بحدها الأدنى، وفصل الديجونكتور عدة مرات باليوم ويوميا، والابتعاد كليا عن اعتماد السرقة للتوفير".
Advertisement
 
وقالت: "السرقة ليس بتوفير ولا نتمنى لأحد أن يصبح لقبه "حرامي"، وان يخالف احدى وصايا الرب العشرة "لا تسرق".
 
وأعلنت ان "كل سارق يعرض نفسه لمحضر ضبط بالسرقة والملاحقة القانونية وقطع التيار وإلغاء الاشتراك نهائيا وخصوصا عند تكرار السرقة". ولفتت الى أن "تكاثر السرقات لهدف التوفير سيؤدي بالعودة الى التقنين القاسي ما لا يقل عن 8 ساعات يوميا. لذلك، نطلب من جميع المشتركين ابلاغ الشركة عن كل سرقة او تلاعب بالعداد ومنعهم من ذلك اذا امكن"، معتبرة أن "عدم الإبلاغ عن اي سرقة تحت انظار مالكي البناء وعدم مبالاتهم، سيؤدي طبعا الى قطع التيار وإلغاء الاشتراك عن البناء بكامله، وفقا لنظام الملكية لكل بناء، والمسؤولية مشتركة للحفاظ على البنية التحتية للبناء من التمديدات الكهربائية والمائية والهاتف".
  
وشجعت على "اعتماد الطاقة الشمسية لأن فيها كثير من التوفير". ودعت الشركة للابلاغ عن اي سرقة والاتصال بالجابي أو بالارقام التالية: 09-942514, 09-943854، 03-129872.
 
وناشدت الجميع "التعاون والابلاغ عن السرقات وعدم تغطية أي حرامي. إنها مصلحتكم حافظوا عليها وساعدونا لتجنب ازدياد ساعات التقنين، لأن السرقات تؤدي الى خلل بالتوازن المالي بين المدفوعات والواردات".
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:38 | 2022-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:13 | 2022-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:25 | 2022-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:39 | 2022-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:30 | 2022-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:00 | 2022-09-11
10:55 | 2022-09-11
10:42 | 2022-09-11
10:07 | 2022-09-11
10:02 | 2022-09-11
09:50 | 2022-09-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website