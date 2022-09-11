بيبلوس للكهرباء حذرت "السارقين" وناشدت البلديات نشر سياسة التوفير الذاتي

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ناشدت شركة بيبلوس للطاقة الكهربائية التابعة لامتياز كهرباء جبيل في بيان، البلديات "المساهمة بنشر سياسة التوفير الذاتي ضمن نطاق بلدتهم نظرا للاوضاع الاقتصادية والعمل على مكافحة السرقات والابلاغ عنها". وجددت دعوتها جميع المشتركين إلى "اعتماد التقنين الذاتي وفقا للامكانيات المادية لكل مشترك، واستعمال المعدات الكهربائية بحدها الأدنى، وفصل الديجونكتور عدة مرات باليوم ويوميا، والابتعاد كليا عن اعتماد السرقة للتوفير".وقالت: "السرقة ليس بتوفير ولا نتمنى لأحد أن يصبح لقبه "حرامي"، وان يخالف احدى وصايا الرب العشرة "لا تسرق".وأعلنت ان "كل سارق يعرض نفسه لمحضر ضبط بالسرقة والملاحقة القانونية وقطع التيار وإلغاء الاشتراك نهائيا وخصوصا عند تكرار السرقة". ولفتت الى أن "تكاثر السرقات لهدف التوفير سيؤدي بالعودة الى التقنين القاسي ما لا يقل عن 8 ساعات يوميا. لذلك، نطلب من جميع المشتركين ابلاغ الشركة عن كل سرقة او تلاعب بالعداد ومنعهم من ذلك اذا امكن"، معتبرة أن "عدم الإبلاغ عن اي سرقة تحت انظار مالكي البناء وعدم مبالاتهم، سيؤدي طبعا الى قطع التيار وإلغاء الاشتراك عن البناء بكامله، وفقا لنظام الملكية لكل بناء، والمسؤولية مشتركة للحفاظ على البنية التحتية للبناء من التمديدات الكهربائية والمائية والهاتف".وشجعت على "اعتماد الطاقة الشمسية لأن فيها كثير من التوفير". ودعت الشركة للابلاغ عن اي سرقة والاتصال بالجابي أو بالارقام التالية: 09-942514, 09-943854، 03-129872.وناشدت الجميع "التعاون والابلاغ عن السرقات وعدم تغطية أي حرامي. إنها مصلحتكم حافظوا عليها وساعدونا لتجنب ازدياد ساعات التقنين، لأن السرقات تؤدي الى خلل بالتوازن المالي بين المدفوعات والواردات".