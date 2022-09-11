وفد من مهندسي لبنان زار منطقة طرابلس ضمن فعاليات "أهلا بهالطلة"

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زار وفد من مهندسي لبنان منطقة طرابلس ، وذلك ضمن فعاليات "أهلا بهالطلة"، وكانت جولة على معرض رشيد كرامي الدولي وقلعة طرابلس والأسواق الداخلية ومسجد المنصوري الكبير وحمام عزالدين وخان الخياطين وخان المصريين وخان الصابون.وكان باستقبال الوفد من نقابة طرابلس المهندسة صولانج حويك والمهندس فادي عبيد ومرشدان سياحيان من شركة الصمد للسياحة.وقد أبدى الزوار اعجابهم بالثروة الوطنية الكبيرة المهملة من قبل الدولة، وابدوا الشكر الكبير لحسن ضيافة اهل طرابلس، مؤكدين أنهم سيكونون سفراء لطرابلس في كل لبنان .