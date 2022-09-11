اليكم تسعيرة الدولار في السوق الموازية عصراً

يتم التداول عصر اليوم الاحد في السوق الموازية بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين 35200 - 35350 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وكان يتم التداول صباح اليوم في السوق الموازية بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين 35300 - 35350 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.