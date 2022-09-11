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لبنان

اليكم تسعيرة الدولار في السوق الموازية عصراً

Lebanon 24
11-09-2022 | 09:40
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يتم التداول عصر اليوم الاحد في السوق الموازية بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين 35200 - 35350 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي. 
 
وكان يتم التداول صباح اليوم في السوق الموازية بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين 35300 - 35350 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي. 
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