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لبنان

السيد في تعليق لافت عن زيارة هوكشتين.. "نحنا العريس"

Lebanon 24
11-09-2022 | 10:02
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قال النائب جميل السيد في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "لهوكشتين إبتسامة لطيفة. يزور إسرائيل ويجتمع فلا ترى له صورة ولا تصريح! يزورنا ويجتمع ب"الدُوَل اللبنانيّة" فيبتسمون حتى الأذنين في مفاوضات مصيرية وأقصى طموح البعض أن يظهروا في الصورة!
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في الأعراس
يضحك العريس وتبكي العروس، لماذا؟ لأنّو هيي عارفة لوين رايحة وهوّي مش عارف!
نحنا العريس".
 
المصدر: "رصد" لبنان 24
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