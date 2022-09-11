السيد في تعليق لافت عن زيارة هوكشتين.. "نحنا العريس"

لهوكشتين إبتسامة لطيفة
يزور إسرائيل ويجتمع فلا ترى له صورة ولا تصريح!
يزورنا ويجتمع ب"الدُوَل اللبنانيّة" فيبتسمون حتى الأذنين في مفاوضات مصيرية وأقصى طموح البعض أن يظهروا في الصورة!
في الأعراس
يضحك العريس وتبكي العروس،
لماذا؟
لأنّو هيي عارفة لوين رايحة وهوّي مش عارف!
نحنا العريس
— اللواء جميل السيّد (@jamil_el_sayyed) September 11, 2022
لهوكشتين إبتسامة لطيفة
يزور إسرائيل ويجتمع فلا ترى له صورة ولا تصريح!
يزورنا ويجتمع ب"الدُوَل اللبنانيّة" فيبتسمون حتى الأذنين في مفاوضات مصيرية وأقصى طموح البعض أن يظهروا في الصورة!
في الأعراس
يضحك العريس وتبكي العروس،