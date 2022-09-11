السيد في تعليق لافت عن زيارة هوكشتين.. "نحنا العريس"

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قال النائب جميل السيد في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "لهوكشتين إبتسامة لطيفة. يزور إسرائيل ويجتمع فلا ترى له صورة ولا تصريح! يزورنا ويجتمع ب"الدُوَل اللبنانيّة" فيبتسمون حتى الأذنين في مفاوضات مصيرية وأقصى طموح البعض أن يظهروا في الصورة!في الأعراسيضحك العريس وتبكي العروس، لماذا؟ لأنّو هيي عارفة لوين رايحة وهوّي مش عارف!نحنا العريس".