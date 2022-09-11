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لبنان

في مجدل العاقورة... قتيل وجريح لخلاف ع" نقلة تفاح"

Lebanon 24
11-09-2022 | 10:42
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وقع خلاف فردي  بين شخصين من ال عساكر في مجدل العاقورة وأدى إلى وفاة شخص وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
وفي التفاصيل، عند الساعة 15.00 من تاريخه حصل اشكال فردي بين كل من المواطن نعيم يوسف عساكر مواليد عام 1976 من جهة والمدعو شحادة يوسف شحادة عساكر مولود عام 1981 من جهة اخرى نتج عنه إطلاق نار من سلاح حربي واصابة المدعو نعيم في رجله حيث نقل الى مستشفى المعونات في جبيل وقد وصف وضعه الصحي بالمستقر، فيما أصيب المدعو شحادة بعدد من الطلقات النارية في انحاء جسمه مما ادى الى وفاته. وقد نقل الى مستشفى سيدة مارتين.
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وعلم أن الإشكال وقع على خلفية نقل تفاح.
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