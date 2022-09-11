هوكستين سلم إحداثيات خط العوامات البحرية للمسؤولين اللبنانيين تحضيرًا لإرسال عرضه الكامل

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نقلت "الميادين" عن مصدر مطلع أن المبعوث الأميركي آموس هوكستين "سلم مسؤولين لبنانيين اليوم إحداثيات خط العوامات البحرية وهذه الإحداثيات تشكل النقطة الأخيرة التي يتم التفاوض عليها، وذلك تحضيرًا لإرسال عرضه الكامل الأسبوع المُقبل".