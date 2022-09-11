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لبنان

هوكستين سلم إحداثيات خط العوامات البحرية للمسؤولين اللبنانيين تحضيرًا لإرسال عرضه الكامل

Lebanon 24
11-09-2022 | 10:55
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نقلت "الميادين" عن مصدر مطلع أن المبعوث الأميركي آموس هوكستين "سلم مسؤولين لبنانيين اليوم إحداثيات خط العوامات البحرية وهذه الإحداثيات تشكل النقطة الأخيرة التي يتم التفاوض عليها، وذلك تحضيرًا لإرسال عرضه الكامل الأسبوع المُقبل".
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آموس هوكستين

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