29
o
بيروت
29
o
طرابلس
18
o
صور
29
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
25
o
النبطية
28
o
زحلة
28
o
بعلبك
18
o
بشري
28
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
هوكستين سلم إحداثيات خط العوامات البحرية للمسؤولين اللبنانيين تحضيرًا لإرسال عرضه الكامل
Lebanon 24
11-09-2022
|
10:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
نقلت "الميادين" عن مصدر مطلع أن المبعوث الأميركي آموس هوكستين "سلم مسؤولين لبنانيين اليوم إحداثيات خط العوامات البحرية وهذه الإحداثيات تشكل النقطة الأخيرة التي يتم التفاوض عليها، وذلك تحضيرًا لإرسال عرضه الكامل الأسبوع المُقبل".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مصدر مطلع لـ"الميادين": المبعوث الأميركي لترسيم الحدود البحرية آموس هوكشتاين سلّم مسؤولين لبنانيين اليوم إحداثيات خط العوامات البحرية
Lebanon 24
مصدر مطلع لـ"الميادين": المبعوث الأميركي لترسيم الحدود البحرية آموس هوكشتاين سلّم مسؤولين لبنانيين اليوم إحداثيات خط العوامات البحرية
11/09/2022 18:40:53
11/09/2022 18:40:53
Lebanon 24
Lebanon 24
وفد من مهندسي لبنان زار منطقة طرابلس ضمن فعاليات "أهلا بهالطلة"
Lebanon 24
وفد من مهندسي لبنان زار منطقة طرابلس ضمن فعاليات "أهلا بهالطلة"
11/09/2022 18:40:53
11/09/2022 18:40:53
Lebanon 24
Lebanon 24
اللبنانية تحطم 4 أرقام شخصية في بطولة العالم في السباحة
Lebanon 24
اللبنانية تحطم 4 أرقام شخصية في بطولة العالم في السباحة
11/09/2022 18:40:53
11/09/2022 18:40:53
Lebanon 24
Lebanon 24
المرتضى من بسكنتا: الثقافة هي هوية لبنان الوحيدة
Lebanon 24
المرتضى من بسكنتا: الثقافة هي هوية لبنان الوحيدة
11/09/2022 18:40:53
11/09/2022 18:40:53
Lebanon 24
Lebanon 24
آموس هوكستين
لبنان
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ يهمّ الرّاغبين بتركيب الطاقة الشمسيّة في لبنان.. هكذا توفّرون الدولارات!
Lebanon 24
خبرٌ يهمّ الرّاغبين بتركيب الطاقة الشمسيّة في لبنان.. هكذا توفّرون الدولارات!
14:38 | 2022-09-10
10/09/2022 02:38:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ منحَ المواطنين دولاراتٍ بسعرٍ منخفض.. كيف ذلك؟
Lebanon 24
أمرٌ منحَ المواطنين دولاراتٍ بسعرٍ منخفض.. كيف ذلك؟
12:13 | 2022-09-10
10/09/2022 12:13:44
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر معلومة عن الكهرباء.. التغذية ستزدادُ في هذا الحالة
Lebanon 24
آخر معلومة عن الكهرباء.. التغذية ستزدادُ في هذا الحالة
15:25 | 2022-09-10
10/09/2022 03:25:32
Lebanon 24
Lebanon 24
"كلامٌ لاذع".. كيف علّق زياد أسود على فصل ماريو عون من "الوطني الحر"؟
Lebanon 24
"كلامٌ لاذع".. كيف علّق زياد أسود على فصل ماريو عون من "الوطني الحر"؟
15:39 | 2022-09-10
10/09/2022 03:39:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما اتهمتها بإقامة علاقة سرية خلال فترة زواجها.. نادين نسيب نجيم تقصف جبهة إحدى المتابعات! (صورة)
Lebanon 24
بعدما اتهمتها بإقامة علاقة سرية خلال فترة زواجها.. نادين نسيب نجيم تقصف جبهة إحدى المتابعات! (صورة)
23:30 | 2022-09-10
10/09/2022 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
03:00 | 2022-09-11
هل تعود السعودية الى الساحة اللبنانية من باب الاستحقاق الرئاسي؟
10:42 | 2022-09-11
في مجدل العاقورة... قتيل وجريح لخلاف ع" نقلة تفاح"
10:07 | 2022-09-11
قاسم: نريد حقوقنا المائية والنفطية والغازية كاملة
10:02 | 2022-09-11
السيد في تعليق لافت عن زيارة هوكشتين.. "نحنا العريس"
09:50 | 2022-09-11
وفد من مهندسي لبنان زار منطقة طرابلس ضمن فعاليات "أهلا بهالطلة"
09:40 | 2022-09-11
اليكم تسعيرة الدولار في السوق الموازية عصراً
فيديو
دينا الشربيني تكشف عن تعرضها للتحرّش.. وهكذا كانت رد فعها
Lebanon 24
دينا الشربيني تكشف عن تعرضها للتحرّش.. وهكذا كانت رد فعها
06:00 | 2022-09-09
11/09/2022 18:40:53
Lebanon 24
Lebanon 24
تستهلك القليل من الوقود... إليكم هذه السيارة الجديدة
Lebanon 24
تستهلك القليل من الوقود... إليكم هذه السيارة الجديدة
14:00 | 2022-09-07
11/09/2022 18:40:53
Lebanon 24
Lebanon 24
مذيعة تبتلع ذبابة مباشرةً على الهواء.. شاهدوا رد فعلها (فيديو)
Lebanon 24
مذيعة تبتلع ذبابة مباشرةً على الهواء.. شاهدوا رد فعلها (فيديو)
00:33 | 2022-09-06
11/09/2022 18:40:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact