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لبنان

دخل منزله.. ومفاجأة كانت بانتظاره

Lebanon 24
11-09-2022 | 11:40
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تفاجأ المدعو عدنان الكوت اثناء تفقد منزله بالامس بقيام مجهولين على الدخول بواسطة الكسر والخلع اليه في منطقة ضهر العين الكورة.

وقد قاموا بالعبث بمحتويات المنزل وسرقة بعض المحتويات وبالاضافة الى دراجة نارية قدرت قيمتها ٥٠٠٠ دولار كانت مركونة في حديقة المنزل وفروا الى جهة مجهولة، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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